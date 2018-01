Obesil jih je na klin!

Poznamo ga kot psihologa ter zaščitnika in borca za pravice otrok in šibkejših. Novembra je na facebooku objavil, da stopa na pot »bolj pisca, manj svetovalca«, in zaprl vrata svoje svetovalnice. V 12 letih je svetoval okvirno 5000 ljudem in se utrudil. »Vedno se zgodi, da se čustveno vpletem, ker mi je mar za ljudi, ki pridejo k meni po nasvet in po terapijo, to pa me naposled preveč izčrpa.« A se dobro počuti, je v miru s seboj in svetom. »Ne sprejemam več primerov, 'zanimivih' zadev in vsega tistega, kar je obremenjevalo mene in moje bližnje,« pravi.

»Čas je, da to štafeto prevzamejo mlajši, če bodo hoteli. Svoje delo vidim predvsem v povezavi s potapljanjem.« Hkrati pa ga v novem letu čakajo čudoviti projekti, povezani s tujino, filozofijo in umetnostjo ter seveda pisanjem, pravi Munc, ki sicer piše tudi kolumne za Kralje ulice in prireja sociodrame. Mi v vsakem primeru pozdravljamo to odločitev in se že veselimo njegovih pisnih del!





