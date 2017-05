Ob Urškinem slovesu: Jernej, kapo dol, da si jo lahko krotil

Tik pred velikim finalom sta morala oddajo Zvezde plešejo zapustiti simpatična Ptujčana – Urška Vučak Markež in Jernej Brenholc. Urška je med oddajo postala prava ljubljenka občinstva, saj je s svojo pozitivno energijo znala popestriti vsako plesno točko. Mnogi so celo prepričani, da bi prav ona morala zaplesati tudi v finalu, Maja Martina in Miha pa sta tista, ki bi morala oddajo zapustiti.

»Naj vama bo v ponos, da sta bila najbolj simpatična in nasmejana plesalca. Urška, ne sekiraj se, saj tehnika plesa ni najpomembnejša stvar v življenju. Veliko več sta vredna dobra in pozitivna energija ter prisrčen smeh. Hvala ti za vse te lepe trenutke. Jernej, tebi pa srečno in kapo dol, da si jo sploh lahko 'krotil',« je zapisala Irena.

Alojz pa pravi: »Ne vem, res ne vem, v čem je štos. Maja naj bi bila boljša? Zato, ker je parkrat letela po tleh? Kar se tiče samega plesa, je bil boljši Urškin, tako koraki kot koreografija. Tudi pri plesu Denisa mi ni najbolj jasno, kaj je ocenjevala komisija. Ta bi moral že zdavnaj izpasti. Kaj pa je skozi vse oddaje in plese pokazal več od Urške? Urška, za marsikoga si prav ti zmagovalka!«

»Takole: zdaj so res ostali najboljši v tehniki, to je treba priznati. Ampak v srčnosti in po zabavni plati pa sta bila ena ena. Urška, tebi želim, da bi plesala še naprej, ker so tvoje nogice poskočne, gibčne in lepe!! Dejanu in Tadeji pa želim do glavne nagrade, ker sta čedalje ... čedalje boljša. Srečno,« je Urški svoj zapis namenila Andrejka.