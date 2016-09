Ob pevčevi smrti: Globoko smo prizadeti

Vest, da je umrl pevec Fantov s Praprotna Franci Rebernik, je pretresla ljubitelje slovenske narodnozabavne glasbe in tudi njegove glasbene kolege. Na facebooku se užaloščeni prijatelji in znanci poklanjajo spominu na legendarnega pevca.

Modrijani: »Globoko nas je prizadela vest, da se je poslovil naš prijatelj in pevec Fantov s Praprotna Franci Rebernik. Globoko smo prizadeti. Franci, zaradi tebe in trenutkov s tabo je bilo naše življenje lepše. Družini, svojcem in Fantom izrekamo iskreno sožalje.«

Čuki: »Gospod Franci Rebernik, utihnil je vaš glas. Žal ne bomo več skupaj stali na odru in prepevali, boste pa v naših mislih. Hvala za vse vaše čudovito petje, mnogi smo se učili od vas ... Počivajte v miru ...«

Ansambel Saša Avsenika: »Velika imena narodnozabavne glasbe nas zapuščajo drugo za drugim. Po Mitu Trefaltu se je danes poslovil še Franci Rebernik. Počivajte v miru.«

Ansambel Stil: »Odšel je zlati glas, fant s Praprotna Franci Rebernik! Sožalje svojcem.«

Gadi: »Še en odličen vokal manj … G. Franci Rebernik, počivajte v miru.«

Ansambel Nemir: »Šokirala nas je žalostna vest! Med angele, k Lojzetu Slaku in Tonetu Štritofu, je nenadoma odšel še en član ansambla Lojzeta Slaka in Fantov s Praprotna – Franci Rebernik! Lepo 'špilejte' in pojte tam gor ... Sožalje svojcem! Žalujoči člani ansambla Nemir.«

Ansambel Pogum: »G. Franci Rebernik, počivajte v miru. Vaš glas ne bo nikoli utihnil! Sožalje svojcem in Fantom!«

Ansambel Petka: »G. Franci Rebernik, počivajte v miru ... V veselje in čast nam je bilo nastopati z Vami!«