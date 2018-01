O usodi neke zgodnje odločitve

Koliko različnih ljudi sem spoznal ob opravljanju svojega poklica, se ne da prešteti. Eden izmed tistih, s katerimi sem preživel neskončno veliko pretresljivo močnih trenutkov, je zagotovo tudi Igor Šmid, današnji profesor za TV-režijo na ljubljanski AGRFT, svojčas tudi velika živina Slovenskega filmskega centra.



Podnajemniki je naslov TV-igre, ki naju je dodobra zaznamovala. Bila je Igorjevo diplomsko delo in moja pomembna igralska izkušnja, ki se je TV-občestvu vtisnila v neizbrisen spomin. Vloga študenta, ki nima teksta, zahteva od tistega, ki jo poskuša gledalstvu prikazati, prav posebno zbranost pa še prav posebno igralsko karizmo povrhu. Po pričevanju prenekaterega strokovnjaka pa tudi po odzivih množice preprostih ljudi mi je to več kot uspelo. Posebnost Igorjevih Podnajemnikov je bilo tudi druženje, ki se je dogodilo v takratnem slovitem ljubljanskem prej pajzlu kot kakšni eminentni restavraciji, kakršna je dandanašnji, v Smrekarjevem hramu, kjer smo se srečali Emir Kusturica, še golobradi študent igre na sarajevski akademiji Emir Hadžihafisbegović (ta je pozneje tudi odigral vlogo v Podnajemnikih) in midva z Igorjem.



Direktor je že vedel

No, potem so prišli sloviti Razjarnikovi v prometu, ki so navduševali staro in mlado. Če bi takrat obstajali instrumenti merjenja gledanosti, bi pometli z vso konkurenco, tako zelo so zlezli pod kožo TV-publikumu, kar so dokazovale polne vreče pošte, ki je prihajala na RTV. A ker smo Slovenceljni ena posebna človeška vrsta, se je našel neki generalni direktor, že bolj ostarel je bil, ki je Razjarnike mirno – ukinil!



Sprehodi po stari Ljubljani je bila naslednja TV-serija, ki sva jo ustvarila z Igorjem. Še danes je vredna zlata. Silovito zahtevno snemanje je bilo to, v poletnih mesecih, ko je Ljubljana puhtela od vročine. Nešteto preoblek, še več maskerskih posegov, eno malo morje teksta, ki se ga je bilo vse prej kot lahko naučiti, pa dolge ure na soncu. Naporno, a še kako vredno.



Vlogo, na katero sem po tihem nekako računal, je odigral nekdo drug.



Po Igorjevem naročilu in z njegovo neverjetno motivacijsko prizadevnostjo podžgan sem se lotil tudi pisanja svojega prvega scenarija. Kdo bo koga je naslov mini TV-serije, ki se je naravnost fantastično prijela pri ljudeh, a kaj ko se je spet našel nekdo, ki mu je tandem Šmid-Končar postajal prenevaren, pa je onemogočil pisanje novih nadaljevanj. Protestom gledalk in gledalcev navkljub.

Vabilo na avdicijo

No, potem pa je nekega lepega dne Igor dobil v delo pravi pravcati celovečerni igrani film. Bomba, sem si rekel, misleč, da bova spet sodelovala, da me bo, starega frenda, takoj povabil k sodelovanju in mi zaupal eno glavnih vlog. Poznala sva se do najintimnejših ustvarjalnih potankosti, Igor je natančno vedel, kaj vse znam in zmorem. Zato me je naravnost pretreslo sicer prijazno pisemce, ki sem ga prejel in v katerem me je Igor povabil na – avdicijo. Ma, kakšno avdicijo, mati božja?!? Halo??? Ne vem, zakaj, a bil sem silovito užaljen. Razumem, da na avdicijo povabiš nekoga, o katerem skorajda nič ne veš. Razumem, da na avdicijo povabiš ljudi, ki bi jih šele rad spoznal. Da pa na avdicijo vabiš najboljšega prijatelja, o katerem veš tako rekoč vse, tako in drugače, človeka, o katerem natančno veš, kaj in koliko je sposoben – ne, to mi ni in ni šlo.

Bil sem – užaljen. In prizadet. Vse skupaj, malce pa tudi jezen; a zdaj, ko se ti je Marija prikazala v obliki možnosti, da narediš pravi film, zdaj boš pa preverjal, ali znam igrati?!? Prej, ko sva garala kot knapa, ko sva ure in ure snemala v nemogočih razmerah, ko so najini skupni TV-izdelki želi same pohvale, sem bil dober, zdaj pa – avdicija.

E, jok bato, odpade! Napisal sem srce parajoče pisemce in se v njem – do amena užaljen – prijatelju bivšemu, Igorju, zahvalil za vabilo in mu sporočil, da mene na njegovo avdicijo pač ne bo. Nekdo drug je odigral vlogo, na katero sem sam po tihem nekako računal. Igor je posnel gledljiv in pretresljiv film, ki pa se mu je potem začela dogajati ena največjih krivic, kar jih je bilo storjenih na slovenskih filmskih tleh. Ljudje so film sprejeli z odobravanjem, kritika pa se je spravila nanj in ga zmlela v prah. Popolnoma neupravičeno in skrajno krivično so se spravili na poštenega fanta iz klenih Železnikov.



Z grenkim priokusom

Prizadelo ga je, mojega Igorja. Hudo. Od tistih časov potem zelo dolgo ni posnel nobenega celovečernega filma več. Ker Igor je ena najobčutljivejših, najčistejših, najsrčnejših in najboljših slovenskih umetniških duš! Takrat mi je bilo hudo zanj. Jezil sem se na svojo užaljenost in po nekaj mesecih prenehal mulo kuhati in zamero pasti. Stopil sem do Igorja in mu izrekel besede iskrene podpore. In sem se mu, na neki prav poseben način, opravičil, ker sem se jezil na njegovo popolnoma legitimno odločitev, da vse igralke in igralce preveri na avdiciji. Igor je pač želel najboljše, jaz pa nisem bil sposoben tega doumeti.



Če bi bil takrat pametnejši, malo manj užaljeno vzvišen in bolj prepričan o svojih sposobnostih, bi pač odšel na tisto avdicijo in tako Igorju, kakor tudi vsem drugim, pokazal in dokazal, kaj znam. Pa je elementarnost neke trme in ponosa in ne vem česa še – zmagala. Še danes to obžalujem. Z Igorjem sva potem nekako zglihala vse skupaj, a grenak priokus je vendarle, žal, ostal. Nikoli več ni bilo potem med nama tako, kot je nekdaj bilo. Oba to obžalujeva in si, tu pa tam, to tudi poveva. In s požirki žlahtne kapljice dol splakneva grenkobo. Pa nama je bolje. Vsaj za nekaj trenutkov.

Igor, hvala ti za vse, kar si več kot dobrega postoril zame. Hvala. Iz srca. Še vedno te globoko spoštujem in te imam prijateljsko – rad.