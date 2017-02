Nuška Drašček: Sem bolj za redno čiščenje

Glasbenica Nuška Drašček ne da veliko na novoletne zaobljube, ki se jih Slovenci običajno ne držimo kaj dosti. Nuška nam je nekaj dni po silvestrovem zaupala, da je sama bolj za »redno čiščenje«.

»Poskušam realizirati cilje neodvisno od tovrstnih datumskih prelomnic. Stvari rešujem sproti, so pa kakšne zadeve, ki so v delu več let in včasih bolj, drugič manj uspešne,« je povedala v smehu.

Nuška nam je ob tem še zaupala, da je ena takih trenutno večanje potrpljenja v vsakdanjih situacijah. »Še posebej v prometu,« je dodala.