Nuša Lesar: Tragedija nas je združila, a tudi zrušila

V medije je prinesla tisto svežino, ki jo krvavo potrebujejo. Nekdanja manekenka ima stas in glas, saj je bila najprej radijka. Zna biti tako odločna kot prijazna brez sence arogance. Neposredna in iskrena. Tudi med pogovorom o najtežjih doživetjih, kot sta smrt v družini in ločitev. Nuša ostaja ponosna Ribničanka, čeprav tega v njenem izurjenem govoru za nastopanje skoraj ni slišati. Z izjemo, ko jo kaj zares razburi, razveseli ali razžalosti. Gostoljubno nas sprejme v najetem prostornem in svetlem stanovanju v ljubljanskem bivalno-poslovnem kompleksu. Pogovarjava se, medtem ko pijeva sveže stisnjen sok iz pomaranč in limon ter brez slabe vesti pomlativa vsaka svoj čokoladni žepek iz listnatega testa.



Menda ste soseda predsednika države?



(Nasmeh.) Drži, nekajkrat sem ga že srečala v naši soseski, vendar nisem vedela, da sva soseda, dokler ni bilo objavljeno v časopisu. Do takrat, ko me je po telefonu poklicala mami in začudeno vprašala: »A si res Pahorjeva soseda?!« (Smeh.)



Kakšno je vaše mnenje o njegovih medijsko razvpitih izjavah? Zdi se, kar ne nazadnje kažejo tudi lestvice priljubljenosti, da ga ima narod še posebno rad prav zaradi zdrsov, če jim lahko tako rečeva?



Verjetno lovi simpatije prav s tem, ker pokaže, da je le človek, s katerim se ljudje laže poenačijo. Tudi jaz ga videvam, ko se sprehaja v trenirki. (Nasmeh.) Ne moreš si kaj, da ne bi pomislil – pa saj je takšen kot mi, navadni državljani. To je njegov cilj. Glede izjav lahko rečem le – bodimo iskreni – da so kakšne bolj, druge pa manj primerne.



Se pozdravita? Vaš gost v oddaji še ni bil?



Še ne, se pa ob srečanju pozdraviva. Mislim, da oba veva, kdo sva. (Nasmeh.)



V televizijskem poslu ste že kar dolgo.



Prvo oddajo Sveta na Kanalu A sem vodila 31. avgusta 2009. Seveda sem si zapomnila. Takrat sva bila voditeljski par z Urošem Slakom, ki je imel glavno vlogo.

CELOTEN INTERVJU, V KATEREM NUŠA LESAR SPREGOVORI TUDI O DRUŽINSKI TRAGEDIJI IN TEŽKI LOČITVI, LAHKO PREBERETE V SVEŽI ŠTEVILKE REVIJE ONAPLUS, KI VAS ŽE ČAKA PRI PRODAJALCU ČASOPISOV.