Nuša Lesar: »Ti otroci si zaslužijo priložnost«

Donacije zbirajo do 31. oktobra in če želite prispevati, lahko pošljete sms z vsebino SVET (prispevate 1 evro) ali SVET5 (prispevate 5 evrov) na 1919 ali pokličete 090 93 30 33 (prispevate 2,99 evra). Foto: Mali koraki

Že sedmo leto zapored poteka dobrodelna akcija Mali koraki, ki se končuje ravno na dan izida Suzy. Kanal A s pobudnikom Janom Goljo letos zbira denar za Hišo zavetja Palčica, kjer prebivajo otroci do šestega leta starosti, ki so v domačem okolju ogroženi. Malčke je obiskala tudi voditeljica Nuša Lesar. »Ob mojem prvem obisku sta bila tam dva otroka. Dober mesec star novorojenček, ki mu je bila droga položena v zibelko. Rodil se je težki odvisnici in njegovo življenje je pravo mučenje, ki ga komaj preživlja. Krčevit jok, ki je posledica abstinenčne krize, ti reže v srce. Njegovo drobno telesce se je tako treslo, da ga takoj ločiš od zdravih novorojenčkov, ki imajo običajne krče. Drugi fantek, star štiri leta, je ravno spoznal svoje rejnike. Vesel je, smeji se, in ko mu povem, da ga odslej čaka lepše življenje, me samo upajoče gleda. Oba upava, da imam prav. Ti otroci niso krivi, da so se rodili ljudem, ki zanje ne znajo ali ne želijo poskrbeti. Ti otroci si tako kot vsi drugi zaslužijo priložnost za normalno otroštvo,« je opisala svojo izkušnjo.

