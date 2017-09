Nuša Lesar: Sem bila naivna, da sem se spustila v nekaj takega?

Lepa voditeljica Sveta na Kanalu A Nuša Lesar praznuje posebno obletnico. Te dni namreč mineva natanko osem let, odkar je prvič vodila omenjeno oddajo. »Če danes pogledam nazaj, se ne morem odločiti, ali sem bila tako pogumna ali tako naivna, da sem se pri svojih 22 letih sploh spustila v kaj takega ...«



Ob tem je dejala, da se je nekako vse izteklo tako, da je srečna. »Da me obdaja ekipa, ki ji težko rečem kako drugače kot svetovna, in da imamo gledalce, ki jim težko sploh kaj rečem, ker ni besed, ki bi opisale hvaležnost in ponos, da me in nas spremljate vsako leto znova.«



Na koncu pa se je zahvalila še vsem, ki so jo v zadnjih letih česa naučili, ji dali koristen nasvet ali konstruktivno kritiko.