Nuša Lesar se stiska z Gregorjem

Potem ko se je Nuša Lesar, voditeljica oddaje Svet na Kanalu A, dva meseca pošteno potila in trenirala kot plesalka v šovu Zvezde plešejo, se je prav zadovoljna že takoj v ponedeljek vrnila za voditeljski pult, kjer so jo sodelavci že močno pogrešali. Po tednu dni vodenja pa si je le privoščila tako težko pričakovani oddih. S partnerjem, nekdanjim teniškim igralcem, danes pa direktorjem Teniške zveze Slovenije, Gregorjem Krušičem, sta odpotovala soncu naproti in daleč od oči javnosti predvsem počivala ter uživala v družbi drug drugega.

No, tudi Gregor je moral za svojo drago napeti mišice, saj si je lepotička za teden dni dopusta natovorila precej velik kovček. Počitnice so očitno obema ugajale, saj sta se vrnila nasmejana

in lepo zagorela.

