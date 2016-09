Nuša Lesar oboževalcu izpolnila željo

Simpatična voditeljica Nuša Lesar je rada v stiku s svojimi gledalci. Nobena skrivnost ni, da ima lepo število oboževalcev, a Nuša pravi, da ima svoje meje in na družabnih omrežjih objavlja le tiste zadeve, ki ne posegajo v njeno zasebnost, prav tako ne izpostavlja bližnjih, ki si medijske pozornosti ne želijo. Čeprav je Nuša precej stroga glede svoje zasebnosti, je oboževalce razveselila z novico, da je po facebooku in instagramu začela uporabljati še snapchat. »Zdi se mi pomembno, da se znamo informativni voditelji pokazati tudi v malo bolj sproščeni luči, da se ljudje laže povežejo z mano, se prepričajo, da tudi jaz, tako kot oni, v nedeljo zvečer verjetno gledam Talente in tako naprej,« nam je pojasnila voditeljica, ki je še posebej razveselila oboževalca Davida. Ta ji je sporočil, da je eno leto čakal na dan, ko jo bo lahko dodal na svojem snapchat profilu.

