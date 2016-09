Nuša Lesar o ločitvi: Nisem kriva

V tem trenutku je novica številka ena ločitev filmskih megazvezdnikov Angeline Jolie in Brada Pitta . Mnogi so ob tem šokirani, spet drugi malo manj, nekaj pa se najde tudi takih, ki so v razhodu enega najslavnejših parov našli razlog za šalo.

Med njimi je tudi voditeljica Nuša Lesar, ki je na facebooku ob novici zapisala, da ona ni nič kriva – seveda v šali. Na njeno objavo pa so se odzvali različno. Nekateri so se obregnili ob to, kaj sta igralca v zakonu počela narobe, spet drugi so se pošalili, da lahko Angelino vzamejo pod streho. Ena od komentatork pa je zapisala: »Jaz sem pa slišala, da je Brad, ko si ti vodila, gledal Svet in je potem odločitev padla – ločil se bom!«