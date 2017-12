Nuša Derenda po novem tudi oblikovalka

20 let kariere je Nuša Derenda proslavila s prav posebno kolekcijo nakita. Po vzoru Tine Maze, ki se lahko pohvali s kolekcijo iz srebra in zlata, se je tudi pevka zapisala med ponosne lastnice čisto svojih dizajnov zapestnic zanjo in zanj. Ponosna na svoj novi del bogate kariere je napovedala turnejo z enakim številom koncertov, kot jih šteje njena razgibana glasbena pot. Vse skupaj je pospremila še z novo skladbo, pod katero so se podpisali mladi ustvarjalci, z Majem Vlašičem in Tino Muc na čelu. Nuša je tako obdarila sebe, svoje najbližje in vse oboževalce te miniaturne energijske bombe.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«