Nuša Derenda gre v muzej

Kar dvajset let že Nuša Derenda razveseljuje svoje občinstvo. Tako je ob obletnici pripravila poseben dogodek, na katerem je predstavila svojo novo pesem. Nuša priznava, da se v njenih skladbah najbolj najdejo ženske, a priznava, da ni preprosto dobiti skladbe, ki ji je pisana na kožo. Nova Naj mi dež napolni dlan je takšna in govori o tem, kako se je treba za vsako stvar potruditi in iti skozi težja obdobja življenja. Pevka zelo rada sodeluje z glasbenikom Matjažem Vlašičem, ki je avtor številnih uspešnih popevk, tokrat pa je avtor njene nove skladbe Maj Vlašič, sin Matjaža in Urše Vlašič, ki že nekaj časa uspešno stopa po poti staršev. Maj je namreč napisal zmagovalno pesem festivala Melodije morja in sonca 2017 in s tem Isaacu Palmi pomagal na poti do zmage. Mladi pisec skladb pa kljub 21 letom ni nov na glasbeni sceni, saj igra električno kitaro v spremljevalni skupini Marka Vozlja in v bandu, ki daje podlago muzikalu Vesna. Starši so na mladega glasbenika nedvomno vplivali, saj je zaradi njih tudi odkril ljubezen do glasbe. Mama ga je namreč vzpodbudila, da se je vpisal na nižjo glasbeno šolo, kjer je igral klavir, oče pa ga je popeljal med note z učenjem kitare in delom v studiu.

Pevkino novo skladbo je prišlo poslušat kar več glasbenih kolegov, med njimi tudi Jože Potrebuješ. Tudi Boris Kopitar je prišel čestitat Nuši ob obletnici in ni skrival navdušenja. Priljubljeni slovenski pevec in televizijski voditelj v glasbenih vodah deluje že vrsto let, vendar še vedno preseneča z novimi šlagerji. To jesen je namreč tudi sam izdal novo skladbo z naslovom Vse tiste jeseni, s katero podoživlja mladostna leta in čase, ko je spoznal svojo ženo.

Pred Nušo pa je delovni januar in navsezadnje vse prihajajoče leto. Praznovanje se bo začelo z odprtjem velike razstave v Posavskem muzeju v Brežicah, kjer bodo na ogled obleke, ki jih je nosila ob največjih dosežkih, oblikovale pa so jih Alenka Globočnik, Urša Drofenik in Jelena Proković. Na ogled bodo tudi njeni osebni predmeti in fotografije.