Igralka Tanja Ribič uživa v sanjskem dopustu: z barko plove po idiličnih Kornatih. Novopečena kapitanka je sedla celo za krmilo ladje, kar zdaj, ko je opravila tečaj in izpopolnila znanje iz navigacije, mornarskih spretnosti, vozlov in obvladovanja predpisov, ni več nobena težava. Simpatična 48-letnica je bila do zdaj le del posadke in se, kot je priznala pred kratkim, niti ni dobro zavedala izzivov, ki jih prinaša vloga kapitana. Prav zato se je odločila obiskati tečaj in se poučiti o vsem skupaj. Še pred kratkim nam je za revijo Suzy razkrila, da si še ne upa povsem na odprto morje, sodeč po posnetku pa je že na dobri poti, da postane prava morska volkulja.