Novo leto Ive Krajnc Bagola: po predstavi sta oddrvela domov

Čeprav ima kot igralka prav decembra običajno ogromno dela, Iva Kranjc Bagola obožuje praznični mesec. »Pri nas doma imamo zelo radi te praznike, saj v tem času obiščemo širšo družino ali ona nas,« pravi Iva. Ker so njeni starši doma na Štajerskem, starši njenega moža Aljoše Bagola pa v Prekmurju, oboji pa so še zaposleni, takšna srečanja pač niso nekaj vsakdanjega in so zato še toliko bolj dragocena. Novo leto znani par preživi bolj mirno, doma s triletno hčerko Sofio.



»Jaz bom 31. v gledališču, ob osmih imam predstavo Kos plastike – res odlična predstava. Končala bom okoli desetih, s kolegi bomo verjetno nazdravili s šampanjcem. Potem bom oddrvela domov k svojima dvema. Sofia bo šla po mojem prihodu verjetno počasi spat. Potem bova z Aljošo najbrž nazdravila. Kako se bo stvar odvijala naprej, pa ne vem, čisto mogoče je, da bova zaspala na kavču,« se smeje igralka, ki priznava, da ju, odkar se jima je rodila Sofia, pogosto premaga spanec, ko malčica zaspi, četudi bi rada ostala budna.

