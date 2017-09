Novinar in voditelj zdrsnil, nad bolnišnično oskrbo pa navdušen

Medtem ko se večina pritožuje nad slovenskim zdravstvom in javka zaradi dolgih vrst, ima Seku Mady Conde drugačne izkušnje. Potem ko ga je hoja po stopnicah stala gležnja, se je znašel na urgenci. In čeprav se tam pregovorno čaka ure in ure, je voditelj TV Slovenija hitro prišel na vrsto. »... ko oskrba na urgenci traja manj, kot je trajal zdrs po stopnicah...« je navdušeno čivknil po spletu in poleg želja, naj čim prej ozdravi, izzval tudi nekaj šal na ta račun. »Le kje si našel tako dolge stopnice,« ga je zbodel eden izmed njegovih prijateljev. Poškodba je televizijca nemara malce ustavila pri telesni, nikakor pa ne pri intelektualni dejavnosti. Le tri dni po tem, ko je spregovoril o poškodbi, je s ponosom sporočil, da zdaj uradno obvlada grški jezik.

