Novica, da je Plestenjakovo dekle, jo je šokirala

Ljubitelji narodnozabavne glasbe simpatično voditeljico Mino Pal zelo dobro poznajo. Ob izkušenem starem mačku Borisu Kopitarju smo jo lahko to pomlad spremljali na nacionalni televiziji, v oddaji Ena po domače. Energična in nasmejana voditeljica je pustila v oddaji prav poseben pečat, zato ni nič čudnega, da gledalci že nestrpno pričakujejo jesen, ko naj bi se oddaja vrnila na male zaslone. Tisti, ki Mino poznajo, pa vedo, da njena strast nista le televizija in vodenje prireditev. Mina je tudi pisateljica in bioenergetičarka.

Ob kateri uri vas zjutraj zbudi budilka?

Sem jutranji tip človeka, običajno budilka zvoni že ob šestih zjutraj. Takoj ko vstanem, je obvezna dobra kavica, brez katere se moj dan ne prične.

O čem zadnje čase pogosto premišljujete?

O jeseni, ki prihaja. Ko bo življenje zopet v starih tirnicah in bomo pozabili na dopust, delo zopet v polnem teku. Pogrešala bom tople sončne dni. Pa vendar se veselim vsega, kar me čaka.

Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Priznam, da sem zelo čustvena in hitro zajokam. Nazadnje sem jokala na morju ob prebiranju knjige Anne Todd. Sicer gre za roman, ljubezensko zgodbo, v katero sem se zelo vživela in mi je segla do srca.

Katere tri stvari so vedno v vaši torbici?

Moja torbica mora biti velika in prostorna, ker v njej prenašam 'pol hiše'. Ženske zagotovo veste, o čem govorim … Nikamor ne grem brez sončnih očal, šminke, žvečilnih gumijev in obvezne opreme, denarnice in mobitela.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek?

Največji dosežek in ponos je zagotovo moja hčerka Leila. Če gledam z bolj kariernega vidika, pa, da lahko delam, v čemer uživam. Torej pišem knjige, vodim oddaje in se ukvarjam z zdravjem. V zadnjem času je največji dosežek vodenje oddaje Ena po domače.

Kdaj ste nazadnje ostali brez besed in zakaj?

Nazadnje sem bila brez besed, ko sem ugotovila, da bom imela čast sodelovati s producentom in resnično velikim človekom, ki ga zelo cenim in spoštujem – Jožetom Potrebuješem pri oddaji Ena po domače.

Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?

Ko so me klicali prijatelji in me spraševali, ali je to res – Mina Pal in Jan Plestenjak: Je končno našel nevesto?

Katera je najdražja stvar, ki ste si jo privoščili letos?

Elektronski bralnik, ki sem ga sicer dobila za darilo. Pa vendar je bilo to drago darilo in zelo sem srečna, da ga imam, ker je branje knjig sedaj lažje, hitrejše in udobnejše.

Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?

Ker dvomim, da bi to, da sem nevidna, pomagalo širši množici ali spremenilo svet, bi, gledano z osebnega stališča, želela vedeti, kako živijo zame veliki ljudje, modri misleci in duhovno razsvetljene osebe. Ena iz med njih bi bila zagotovo Shirley MacLaine.

Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?

Žabjih krakov, ker res ne maram žab, se jih bojim in nikoli ne bi poskusila te 'specialitete'.

Katera jed je vaša specialiteta?

Rada kuham po domače, zato bi rekla goveja juha. Moja mama me je praktično naučila kuhati zelo dobro, tudi pečem rada, ko mi to dopušča čas. Moja hčerka bi zagotovo rekla, da je bila najboljša torta, ki sva jo nazadnje spekli skupaj.

Ste na kaj alergični?

Da bi bila alergična na kakšno hrano, nisem. Če me vprašate, če sem alergična na kakšne lastnosti ljudi, bom pa raje modro molčala.

