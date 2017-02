Novi val ogorčenja! »Mislim, da sploh niso hipnotizirani, sramota«

Zapisali smo, da komercialno televizijo Pop TV ni izučil gnev gledalcev, ki so se dvignili zaradi pretiranega razmetavanja hrane v njihovi zabavni oddaji Hipnoza: dobra zabava .

Nazadnje so se skupaj z voditeljem Boštjanom Romihom hipnotizirani tekmovalci prelevili v slaščičarje, rezultat pa je bil polno smetane in sadja na njih in voditelju.

Sramotno, pravijo gledalci

»V Sloveniji pa toliko ljudi lačnih. Ljudi se da hipnotizirati tudi drugače. Škoda časa in denarja,« nam je svoje mnenje kmalu po objavi članka zaupala Vesna. Razočarana je tudi gledalka Helena: »Sramota, poneumljajo nas s temi plehkimi uvoženimi oddajami! Pri vseh teh brezposelnih revežih se norčujejo iz hrane!«

»Vso hrano, ki jo tam razmetavajo, naj plačajo Boštjan in tisti hipnotizer. Saj dosti zaslužijo,« je prepričan Jaroslav. »Sinoči sem samo malo pokukala, ali se je morda vendarle kaj spremenilo. Ni drugega kot kričanje, afnanje, brezglavo tekanje sem in tja ... 2 minuti mi je bilo dovolj (o hrani ne bom moralizirala),« pa meni Irena.

»Sramota! Pa toliko otrok je lačnih ... Mislim, da sploh niso hipnotizirani, da je vse tako prirejeno. Kdo pa je odgovoren za to žalost? Še enkrat, sramota, Romih,« pravi še en užaljeni gledalec.

Kaj pa druge oddaje?

Seveda pa se najdejo tudi takšni, ki v vsem skupaj ne vidijo nič spornega: »Kaj pa oddaje, kot je Masterchef ali pa Gostilna išče šefa? Ko ocenjujejo, kaj je dobro in kaj ni ... Hrano pljuvajo v robce. Okusi so različni, ampak tam je dovoljeno? A na koncu tam tudi vso hrano pojedo?«