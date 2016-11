Novi talenti v finalu, solz in ovacij ni manjkalo

V vseslovenskem resničnostnem šovu se je predstavila nova šesterica, ki si je s svojim talentom zaslužila mesto v polfinalu. Na svoj račun so prišli ljubitelji solističnih pevskih točk, plesni navdušenci in tudi ljubitelji klasične glasbe in origamijev.

Tokrat so se predstavili skupina Marjetica, nadarjeni pevec Luka Sešek, umetnik v ustvarjanju z origamiji Đorđe Jovanović, energična plesna skupina Anonymus, dekle z angelskim glasom Nina Brasseur in na koncu še zlati gumb žiranta Lada Bizovičarja, mlada glasbenika Timotej in Lenart, ki se skrivata pod imenom Wildart.

Na koncu so največ glasov podpornikov dobili Wildart, Nina Brasseur in Luka Sešek. Naravnost v polfinale ste poslali godalni duet Wildart. Med naslednjima izvajalcema pa so odločali žiranti, ki so soglasno odločili, da si polfinale zasluži tudi Luka.