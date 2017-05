Novi podvig Mateja Zupančiča

V dneh, ko se njegovi sošolci mrzlično pripravljajo na maturo, Matej niza uspeh za uspehom. Najprej je postal Tuševa kuharska zvezda, nato je na tekmovanju v Kranjski Gori dvignil kuharskega oskarja, zdaj pa že drugi teden kot samostojni podjetnik vodi svoj lokal v Mercator centru v Grosupljem. V otvoritvenem mesecu, sploh v popoldanskih urah, vam utegne postreči kar sam. »Bančni račun sem z nabavo (skoraj) vsega potrebnega za prenovo lokala, ki sem ga vzel v najem, precej spraznil, zato drugih za zdaj še ne morem plačati,« je iskren. In doda, da si želi v petih do šestih letih odpreti svojo restavracijo.



Največje veselje pa Mateju pričarajo zadovoljne stranke, ki se vračajo. »Želim, da torta ni le lepa, ampak tudi dobra. V moji čokoladni torti je kilogram prave čokolade. Mnogi pravijo, da sem neumen, da ne dvignem cen, a želim, da so ljudje zadovoljni in da jim, ko pri meni naročijo na primer rojstnodnevno torto, ostane nekaj denarja še za darilo,« razkrije recept za uspeh. Sicer pa Mateja takoj po maturi čaka zaposlitev v Strelcu. »Kuhanje je moje življenje, sladice pa moja strast. V prostem času pečem torte in preizkušam nove recepte. Mlad sem, energije imam dovolj, počival bom, ko bom starejši,« pove z žarom.

