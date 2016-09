Novi otrok Andreje Medvedič

Po 12 letih vodenja znamenitega Sense Wellnessa v drugi kleti Austria Trend Hotela za Bežigradom je napočil čas, da se Andreja s svojo ekipo povzpne na sam vrh Grand Hotela Union Business, v osmo nadstropje. »Iz pekla v nebesa, bi lahko rekli, vendar imata obe lokaciji posebnosti in vsaka svoj čar,« pravi Medvedičeva in dodaja, da si nekateri v srednjih letih omislijo nov hobi, drugi zamenjajo partnerja, tretji, med katere spada ona, pa začnejo novo poglavje življenja z novim izzivom. »Za menoj je noro delovno leto brez poletnih počitnic, a po rojstvu novega otroka vsaka mama pozabi na porodne bolečine. Včasih se sicer vprašam, čemu je dobro imeti dva wellnessa, ko je že z enim toliko dela v zakulisju. Vedno pa tudi hitro najdem odgovor na notranje dvome. Zakaj pa ne, če je pa tako lepo ustvariti nekaj novega, ker to potrebuje naše mesto in vsi mi,« pravi. Sense v hotelu Union ima čaroben bazen z odprto teraso, s katere se vidi Ljubljanski grad, številna razvajanja pa so namenjena predvsem parom, po čemer je vse večje povpraševanje.