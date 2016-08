Novi kuhar z 203 centimetri

Oddaja Glej, kdo kuha, ki jo predvaja Planet TV, bo v novi sezoni dobila novo moč. Poleg že znanih voditeljice Katarine Male in chefa Branka Podmenika bo otroke in zvezdnike usmerjal znani kuhar Anže Gombač. Vrhunskega kuharja, ki je med drugim brat nadarjenega glasbenika Boštjana Gombača, boste na zaslonih težko zgrešili – od ekipe je namreč vsaj dve glavi višji! Uspelo nam je izvedeti, koliko merijo obrazi popularne oddaje v višino: Katarina je visoka 158 cm, Branko 160 cm, Anže pa kar 203 centimetre!



Od znanih Slovencev si bodo predpasnike kuharskih pomočnikov v novi sezoni med drugim nadeli Steffanio, Eva Boto, Alex Volasko in Fredi Miler.