Novi izziv Betke Šuhel Mikolič

Z neverjetnim pohodniškim projektom Od vzhoda do vzhoda je Betka Šuhel Mikolič lani dodobra prebudila Slovence – 21. junija je od sončnega vzhoda, okoli 5. ure zjutraj, do sončnega vzhoda naslednje jutro po legendarni ljubljanski Šmarni gori romalo skoraj 10.000 ljudi. Akcija je zadonela po Sloveniji in prvi so Betko z njenim projektom medse povabili Mariborčani. »Čeprav sem lani rekla, da tega ne ponovim nikoli več, so bili Štajerci tako vztrajni, da sem rekla 'da'. Letos bo ta dan drugačen. Ne bomo tekmovali s časom, ampak se predvsem družili in širili pozitivno energijo. Delili bomo objeme prijateljstva, se veliko smejali in povezali,« je povedala Betka, ki 21. junija, ko bo tam vzšlo sonce, vse vabi na Pohorje. Prizorišče dogodka bo pred hotelom Bellevue, vzpon pa bo potekal po Čopovi poti, ki se začne pri Pohorski vzpenjači, nadaljuje do Trikotne jase in z lahkim vzponom zaključi spet pri Bellevueju. Ob 5. uri zjutraj bo Alfi Nipič zapel Slovenija, od kod lepote tvoje, igral bo Orkester Slovenske vojske, svoj prihod pa so napovedali župan Andrej Fištravec, nogometaši NK Maribor, Dejan Zavec in hokejist Jan Muršak. Če bosta le doma, prideta tudi Ilka Štuhec in Boštjan Kline, tisti, ki poznamo Betkino pozitivno energijo, pa pričakujemo tudi predsednika Boruta Pahorja.

