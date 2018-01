Letos so v hotelu Radin v Zdravilišču Radenci okronali že 22. vinsko kraljico Slovenije. Častni naziv in krono je prejela Katarina Pungračič iz Zavrča v Halozah, študentka fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, kjer študira agrikulturo, ki je naziv prevzela od lanske kraljice Maje Žibert. Katarina je že od otroštva v stiku s kmetijstvom in vinogradniškim delom, saj ima njena družina kmetijo, na kateri se ukvarjajo z vinogradništvom, vinarstvom in turizmom. Kot prava vinska kraljica pa ima opravljen tudi tečaj za ljubiteljsko sommelierko.

Krono sta ji nadela minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan ter Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma, ki je nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije. Nova kraljica je poudarila, da moramo slovenskemu vinu dati veljavo, kakršno si zasluži. Obljubila je, da bo dala vse od sebe, da mu pri tem pomaga, v oporo pa ji bo modrost očeta, ki rad reče: "Če ti ne uspe vsega narediti v enem dnevu, vstani eno uro prej." Za Televizijo Slovenija je nova kraljica povedala, da se trdega dela ne boji. Nova vinska kraljica bo vse letošnje leto predstavljala in zastopala slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino na prireditvah in dogodkih doma in v svetu.