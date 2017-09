Nova Štorija z novo lepotico

Pričenja se nova, šesta sezona Ene žlahtne štorije, v kateri pa bodo gledalci pogrešali kar nekaj starih priljubljenih likov. Eden od teh bo lepa Zala, ki je po poroki s Tonijem odšla na Norveško. Kljub odhodu Ajde Smrekar (32), ki se v novih delih skoraj ne bo pojavljala, pa priljubljena romantična serija le ne bo ostala brez vodilne lepotice, v katero se bodo zaljubljali moški. Svetlolaso Ajdo bo nadomestila mlada igralka Lea Mihevc (26). V seriji bo igrala mlado fotografinjo Lauro, ki bo prišla iskat svoje korenine. Medtem ko je Ajda z likom Zale le upodabljala nekdanjo manekenko, Lea resnično prihaja iz manekenskih voda. Pred tremi leti je kot model nastopala v modnem resničnostnem šovu Modni oblikovalci Heidi Klum. Še pred tem pa je v New Yorku delala za znamke, kot so L’Oreal, Elie Saab in Jordache.

