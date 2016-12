Nova slovenska kriminalka

Sredi meseca, natančneje 21. decembra, prihaja na male zaslone odlična celovečerna psihološka kriminalka Pod gladino, v kateri je moči združila četica nadarjenih slovenskih umetnikov. Film je posnet po kriminalnem romanu Cimre Prešernove nagrajenke Maje Novak, pod scenarij pa se je podpisala režiserka in scenaristka Barbara Zemljič, ki nas je pred tremi leti navdušila s filmom Panika po literarni predlogi pisateljice Dese Muck. Film je režiral Klemen Dvornik, v glavnih vlogah pa igrajo Nika Rozman, Nina Ivanišin, Matej Puc, Gašper Tič, Peter Musevski in drugi.



In kakšna je zgodba? Mlada odvetnica Rebeka (Nika Rozman) je pred preizkušnjo, ko njeno dobro in hkrati težavno prijateljico Jano (Nina Ivanišin) obdolžijo umora partnerja, njo pa po službeni dolžnosti dodelijo za Janino odvetnico. Primeru bi se iz različnih razlogov rada izognila, a je njena pro??nja za izločitev zavrnjena. Proti Jani govorijo številni dokazi in Rebeka, ki dobro pozna prijateljičine temne plati, ni prepričana o Janini nedolžnosti.



Film, ki mu poznavalci prerokujejo, da bo navdušil gledalce, si lahko ogledate ob 20.05 na prvem programu TV Slovenija.