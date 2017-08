Nova ljubezen pevke Alye: zaljubila se je na prvi pogled

Priljubljena pevka Alya je velika ljubiteljica živali. Oboževalcem je razkrila, da se je usmilila mucke, ki jo je očarala in ji je bila očitno tudi usojena.



»V naše življenje je prišla majhna živahna lepa žogica. No, v bistvu si me je izbrala kar sama. Na parkirišču ob glavni cesti se je igrala, skakljala čez cesto sem in tja, polna življenja in kaj kmalu bi jo lahko zbil kakšen avto. Ker sem jo po nekaj urah, ko me je še vedno čakala pri avtu, spet srečala, sem vedela, da si me je izbrala in da je ljubezen na prvi pogled,« je razkrila pevka.



Kepica pa imena še ni dobila, zato je svoje prijatelje in oboževalce prosila za nasvet. »Ker je tako 'odštekano' posebna, še iščemo ime. Nekaj predlogov sicer imam, ampak se ne znam odločiti ...«