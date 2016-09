Nova kariera Žive Rogelj

Nekdanja kulturna novinarka RTV Slovenija, nato voditeljica informativne oddaje Danes na Planet TV Živa Rogelj je pred dobrim letom zamenjala delovno področje. Na vrhuncu televizijske kariere se je po 20 letih iz medijskih voda podala nazaj v kulturo, stran od luči in kamer, ter postala vodja odnosov z javnostmi v Narodni galeriji v Ljubljani. Ta je pod njenim vodstvom kar zacvetela, v novi vlogi pa je, tako se zdi, zacvetela tudi nekdanja voditeljica. »To je čudovita pohvala. Ni težko cveteti v takem okolju,« se nasmehne.



Iskanje ni bilo lahko



»Po Planet TV sem si vzela pol leta časa za kolesarjenje, pospravljanje, za branje, počitek, za kavice, za druženje s hčerko. Potem sem začela iskati službo. To je za vsakogar težka situacija in hkrati čas, ko se sprašuješ, kaj bi pravzaprav zares rad delal v življenju. Zame je bilo težko tudi zato, ker še nikoli doslej nisem zares iskala službe. Sicer sem uživala v prostih dnevih, imela sem podporo družine, vendar me brezdelje ubija. Iskala sem priložnosti in ena od njih je bila Narodna galerija. Tu sem videla ogromno možnost za svoj razvoj in da hkrati nekaj prispevam k njeni javni podobi. To je ustanova z neizmernim ugledom, bogato tradicijo in neprecenljivimi umetninami, zato je to zame ogromna odgovornost,« pripoveduje.



Do uspeha z zavzetostjo



»Ko človek išče službo, preizkuša več načinov. Eden od njih je tudi naključje – to, da si v pravem trenutku na pravem mestu. Sicer pa mi je bila Narodna galerija vedno ljuba, rada sem si ogledala razstave, stalno zbirko, impresioniste, očarala me je tudi arhitektura Narodnega doma. Rada imam klasično umetnost in zelo sem si prizadevala, da bi prišla sem,« se spominja. Z Živinim prihodom je v galeriji zavel svež veter. V dogajanje v ugledni kulturni hiši je vnesla novosti, med drugim sta njeni zamisli tudi 'Kustos za en dan', ko znani Slovenci vodijo obiskovalce po galeriji in predstavljajo svoje najljubše umetnine, ter risanje razstavljenih umetnin, ki se bo dogajalo 22. septembra – vsak obiskovalec bo, opremljen z barvnimi svinčniki in blazino, lahko posedel pred svojo najljubšo sliko ter jo narisal ob strokovnem vodstvu. »Navdih sem dobila v muzeju Rijks v Amsterdamu. Tam imajo akcijo '#startdrawing', ko ljudje enkrat na leto pridejo v galerijo, sedejo po tleh pred umetnine in rišejo. Kajti ko pozorno gledaš umetnino, vidiš več. Odkrivaš nove plasti, nove zgodbe,« meni nekdanja voditeljica.

