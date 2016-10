Nov Tinetov izpad, razkrita Annina sabotaža

V resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek je izbor drugega dvobojevalca prinesel veliko napetosti. Adriana je namreč povedala, da je Andreja za drugega dvobojevalca izbrala predvsem zato, ker je prepričana, ima z dvobojem proti njemu največ možnosti za obstanek na posestvu. Andrej tega ni preveč dobro sprejel in je že napovedal, da ne bo več delal, in tudi, da bo morebitni sobotni dvoboj predal.

Ko mu je Klavdija rekla, da ni prav, da zaradi tega, ker je bil izbran za drugega dvobojevalca, bojkotira nalogo, ji je odvrnil: »Poln 'kufer' imam vsega, še posebej deklet, ki mislijo, da mi lahko ukazujejo. V življenju me še nikoli niso vodile ženske.« Adriani se Andrejev pogled na svet ne zdi primeren, predvsem ko govori, da ženske niso dobre vodje, obenem pa načrtuje maščevanje 'šnops partiji', kot je poimenovala trojico Vid, Andrej in Božo, ker so po njenem mnenju prvi začeli spletkariti proti njej, zato jih namerava poraziti.

Medtem pa se je Tine, kot je že v navadi, grdo sporekel, tokrat s sotekmovalko Zaro. Jeznoriti mladenič je jasno in glasno povedal, da je razočaran nad nekaterimi člani svoje skupine in njihovo nedelavnostjo. Rekel je, da ignorirajo njegova navodila in namesto opravljanja dela, ki ga je treba opraviti, raje postopajo okoli hiše. Zara mu je odvrnila, da se trudi po najboljših močeh, a Tineta s tem ni prepričala: »Meni smrkavec ne bo govoril, da nič ne delam.«

To je bil povod, da je Tine spet nekoliko povzdignil svoj glas in izrekel nekaj zmerljivk. Zaro je njegovo vedenje šokiralo, zato je povedala, da šele zdaj vidi, da je bil za incident, v katerega sta bila vpletena z Anno, v največji meri kriv prav on .

Senad Anno zatožil Tinetu

Senad je izvedel, da namerava Anna sabotirati nalogo nasprotne ekipe (v zelje, ki so ga oranžni pripravili za kisanje, je namreč zlila liter neprekuhane vode, kar bo po njenem mnenju povzročilo, da se bo zelje pokvarilo, če pa še to ne bo dovolj, bo dodala še mleko ali pesek, op. p.), zato ga je začelo skrbeti. Boji se namreč, da bi sabotaža prišlo na uho mentorjema, ki bi jih zato lahko kaznovala tako, da bi zmago dodelila oranžnim. To bi pomenilo, da bi moral Senad v soboto v dvoboj za obstanek.

Da bi to preprečil, je o Annino namero razkril glavi družine Tinetu in ga posvaril, da je zdaj to njegova odgovornost in da mora zadevo rešiti, preden bo prepozno. Tine je bil ob Senadovih besedah povsem šokiran in je napovedal, da to zgodbo delil z ostalimi tekmovalci.