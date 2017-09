Nov album Slovenke, ki je na youtubeu zbrala že 140 milijonov

Hrvaško – Slovenska zasedba Učiteljice je izdala svoj prvi album. Po treh letih in pol skupnega delovanja je luč sveta ugledal album z naslovom Luda kuća. Poleg enajstih že dobro poznanih skladb, sta na njem še dve povsem novi.

Dekleta, med katerimi je tudi Slovenka Ana Vurcer, so ponosne in presrečne. Dodajajo, da so med snemanjem albuma glasbeno odrasle in dozorele. »Tri leta in pol doživetij, avantur, neskončnih poti ter številnih nastopov v različnih državah so za nami. Prepričana sem, da bi lahko z lahkoto o Učiteljicah posneli celovečerni film, toliko zanimivih stvari se nam je do sedaj že zgodilo, nam je z nasmehom na obrazu povedala Ana, ki prihaja iz Ptuja.

Dekleta so za vse skladbe z albuma posnele tudi videospote, ki so skupno dosegli že 140 milijonov ogledov. Spote so snemale že v Grčiji, Romuniji, na Hrvaškem, v Srbiji in v Črni Gori. Za zadnjo skladbo so izbrale Srbijo, kjer je bilo, kot da so v puščavi, pesek pa jim je povzročal kar nekaj preglavic. »Čevlji so se nam ugrezali vse do gležnjev, preglavico pa so nam delale tudi dolge kreatorske obleke, ki so se vlekle po pesku. Lažje bi bilo, če bi snemale kar v kopalkah in bose.«