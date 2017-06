Noseča? Mirela v skrbeh, priznala je, da ji zamuja

Življenje najbolj razvpite slovenske resničnostne starlete se čedalje bolj zapleta. Potem ko se je zaročila in poročila z Milijem v šovu Pari in jo je zaročenec Andrej, ki jo je doslej čakal na Dolenjskem , zapustil, je Mirela pošteno v skrbeh.

V sredo zvečer namreč ni bila tako razposajena, kot smo je vajeni. Medtem ko so drugi pili in plesali, je Mirela sedela in zdolgočaseno opazovala sostanovalce. Slabe volje je zato, ker ji zamuja mesečno perilo, Mili pa je opisal, kako so potekale njune vroče noči, še posebej prva, ko sta v posteljo legla kot zakonca.

»Bilo bi noro, če bi se ljubila s kondomom. Moje orodje je čvrsto in Mirela je uživala. Videli bomo, ali je res noseča,« je srečen Mili, Mirela pa malce manj. Upa, da pod njenim srcem ne raste Milijev otrok in da ji mesečno perilo zamuja zato, ker je zadnje čase precej v stresu.