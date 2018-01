Norost oblikovalke Martine

Mlada slovenska oblikovalka nakita Martina Lončar, ki živi in ustvarja v Italiji, je te dni v trgovini galeriji Cliché v Ljubljani predstavila novo kolekcijo Martina Lončar jewellery, ki je izraz njenega notranjega sveta, polnega protislovnih elementov: red in norost, resnoba in lepota, srhljivost in veselje. Ti elementi njene podzavesti se izražajo v sodobnem oblikovanju, združenem s tradicionalnimi tehnikami izdelave, nakit pa je v celoti izdelan v Italiji. Martina pravi, da jo pri oblikovanju navdihuje vsakodnevno življenje. Tako bi njen nakit lahko poimenovali tudi koščki sodobnega razkošja, s katerimi ne želi izpostavljati le izdelave, temveč se osredotoči na kreativne ideje nasprotij. Zelo rada združuje rafinirane materiale z neobdelanimi, norost notranjih mehanizmov skrije pod popolnimi in enostavnimi linijami.



Prav tako se ji okraševanje draguljev zdi marsikdaj odveč, saj jih razume kot samozadostno lepoto, ki jo imenuje lepota nepopolnosti. Martina je ena tistih oblikovalk, ki edinstvenost postavljajo pred popolnostjo, in je svoje življenje zapisala oblikovanju nakita. V Ljubljani je doštudirala umetnostno zgodovino, v oblikovanju in izdelovanju nakita pa se je izpopolnjevala na prestižnih šolah v Milanu in Firencah, kjer je delala tudi z dvema najbolj priznanima draguljarjema Alessandrom Darijem in Marcom Garezzinijem.