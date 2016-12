Noro zaljubljena Desa Muck: ne skriva ga več

Toliko lepega na kupu se Desi Muck že dolgo ni zgodilo. Najprej se je poslovno združila s svojim intimnim partnerjem Igorjem Blažino, z njim zaživela pod isto streho, se sprijaznila s svojimi kilogrami, se spopadla s ščitnico in sladkorno boleznijo, ponosno pospremila študijske uspehe svojih treh hčera in za konec leta prejela še prestižno Ježkovo nagrado. O njenem literarnem opusu bi lahko razglabljali v nedogled, z njimi navdihuje otroke, mladostnike in odrasle, nagrade pa imajo v pisateljičinem srcu prav poseben pomen, saj potrjujejo njeno dobro delo. Na obzorju je že nova knjiga, ki bo kot nekakšen premierni partnerski projekt z njenim dragim, potem ko sta registrirala založniško produkcijsko hišo Muck Blažina. Ljubezen ima res čudežno moč, kar zadnji dve leti okuša Desa, ki je po nekaj neuspelih poskusih sklenila, da se nikoli več ne bo poročila. Istega mnenja je tudi njen Igor, ki ima iz prejšnjega zakona hčer in sina ter je eden tistih usodnih moških, s katerim je naša nagrajenka spoznala, da je najlepša takšna, kakršna je.

