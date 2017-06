Njeno delo je trženje duše

Je ljubiteljica umetnosti, kot pravijo tisti, ki jo poznajo. Z dušo, kolikor je premore. Tistega, kar v sodobnem času vsaj opazno manjka, če ne že izgineva. Z umetnostjo, predvsem slikanjem, se druži delovno in zasebno. Takrat, ko ustvarja za na ogled drugim, in takrat, ko je sama s svojimi mislimi. Morda gre za naključje ali pa tudi ne, da je poleg umetnosti zapisana tudi ekonomiji. Patricija Simonič se je po končani srednji tehnični šoli za aranžersko in dekorativno dejavnost odločila za študij ekonomije v Mariboru, kjer je diplomirala iz menedžmenta, nato pa opravila še specialistični študij marketinške komunikacije. Izzivov za privlačno Štajerko s tem še ni bilo konec. V življenju jo zanima še vrsta stvari in ima ciljev veliko, zato je magistrirala tudi iz trženja slikarstva. Zdaj je doktorska kandidatka ekonomsko-poslovne fakultete na temo pomena marketinga na umetnostnem trgu, marketinških orodij in nato uporabe v umetnosti. Slikarski preboj pa ji je uspel s ciklom Ona, 38-letnica je tudi avtorica Križevega pota in oltarne slike v grajski kapeli iz 17. stoletja na Pernovem pri Žalcu. Posebna je tudi njena upodobitev slovite slike Zadnja večerja.



Ustvarila Dečka miru



Patricijina najbolj znana stvaritev je zagotovo skulptura Deček miru. Kip je naredila za mirovno fundacijo Beli golob, prejel ga je tudi papež Frančišek. Kip je utelešenje želje, naj njegov pontifikat zaznamuje prizadevanje za mir na svetu. Keramična skulptura je v vatikanskem muzeju, kjer je na ogled javnosti vsega sveta. Bronasti kip je postavljen tudi ob vhodu v NOB park na Trnovem pri Gorici, in sicer z namenom, da pripomore pri spravi slovenskega naroda. »Lani sem soustvarjala skupaj z drugimi umetniki na 22. likovni koloniji Umetniki za Karitas 2016. Na kolonijo mi ostajajo lepi spomini, spomini na umetnost, srčnost in povezanost vseh, ki smo sodelovali. Takšni spomini dajejo življenjsko energijo, me navdihujejo za naprej. Naslikala sem dve slikarski deli kot nekakšno nadaljevanje mojega dosedanjega opusa del Ona v že znanem stilu slikanja,« pravi Patricija. Z umetnostjo na to temo se predstavlja na razstavah Umetniki za Karitas, ki potuje po vsej Sloveniji in tujini.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«