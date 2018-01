Njen Karlo je zvezda albumov

Medtem ko sta se Tanja Žagar in Miki Šarac mudila na silvestrskem nastopu v Mariboru, je njun sinko Karlo užival v družbi babice in dedka ter ostalih družinskih članov. Ti so se pripravljali na zabavo, saj se je Tanja takoj po nastopu vrnila v prestolnico in skupaj so nazdravili novim zmagam. Vse so skrbno dokumentirali, kajti pevka in menedžer sta dobesedno obsedena s fotografiranjem svojega malčka. »Do zdaj sem naredila že na stotine slik, z njimi pa vestno polnim fotoknjige, da se bo lahko nekoč Karlito sam prepričal, kako lepo smo skrbeli zanj. Vsako stvar zabeležim s fotoaparatom in včasih se mi zdi, da sem se spremenila v fotografinjo,« se pošali Tanja, ki je tudi svoj porod ovekovečila z zabavnimi in čustvenimi fotospomini.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«