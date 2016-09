Njej so posvetili sezono nove Štorije

Četrta sezona Ene žlahtne štorije, ki se je začela včeraj, je posvečena Maji Weisseisen, 27-letni rekviziterki, ki je junija umrla v tragični nesreči pri Velesovem. »Za večno ostaja del mozaika naše Štorije,« se je glasil ganljiv zapis ob Majini fotografiji.

O tem, kaj se je dogajalo na cesti, kjer je Maja izgubila življenje, smo poročali tukaj

Maja je življenje izgubila, ko jo je s twingom zaneslo s ceste. Približno 20 metrov naj bi drsela po cesti, nato pa z veliko silo trčila v drevo.

Da je bila Maja med sodelavci izjemno priljubljena, kaže posvetilo, ki so ji ga poklonili. »Maja je bila polna pozitivne energije, ustvarjalna, požrtvovalna in kolegialna. Bila je eden tistih nepogrešljivih sončkov, brez katerih snemanje ne bo nikoli več enako. Za ekipo Ene žlahtne štorije je ta tragični dogodek hud udarec. Prav zadnji dan dela v studiu je postorila vse najnujnejše, da bodo kolegi naslednji dan lažje opravili svoje delo. Maja naj bi naslednji dan manjkala zaradi priprave svojega magisterija. Na poti domov pa se je zgodila kruta prometna nesreča. V Mangartovem studiu naslednji dan ni bilo snemanja. Vsa ekipa se je zbrala in počastila spomin na Majo. Ta trenutek smo še posebno močno začutili, kako nas je snemanje nadaljevanke povezalo kot eno veliko družino. Prav zato je izguba Maje še toliko težja. Maja, pogrešali te bomo!« so v izjavi zapisali ustvarjalci serije Vojko, Tomaž, Sašo in celotna ekipa Štorije.