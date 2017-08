Njegova Lili je postala viola

Marko, Tilen in Lili so glasno navijali za NK Maribor. Foto: facebook

Zapriseženi Štajerec in televizijski voditelj Marko Potrč je velik ljubitelj nogometa, pravzaprav športa na splošno, zato tekme v Ljudskem vrtu, ki se je zapisala v zgodovino slovenskega nogometa, ni želel zamuditi za nič na svetu. V športnem duhu vzgaja tudi prvorojenca Tilna, s katerim sta glasno in goreče navijala za Maribor, ki je pred polnim stadionom premagal izraelski Hapoel, družbo pa jima je delala Lili. To je bila njena prva nogometna tekma.

Bilo je noro, nepozabno!

»Marko mi je dejal, da je že čas, da grem na kakšno tekmo,« je v smehu priznala voditeljica, sicer Dolenjka, ki je sedaj tudi uradno postala navijačica vijoličastih. »Marku sem obljubila, da si bom, če zmaga Maribor, kupila vijoličast dres in šal, kar bom tudi storila. Z Markom že poizvedujeva, kdaj bova lahko kupila vstopnice za prihodnje tekme, ki se jih že neizmerno veseliva,« nam je zaupala Lili in dodala, da so zmago proslavili, pravzaprav je slavilo vse mesto. »Bilo je noro, nepozabno,« je Lili strnila misli o svoji prvi tekmi, ki je ne bo nikoli pozabila.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«