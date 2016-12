Nina Zidar Klemenčič komentirala govorice o domnevni ločitvi

Kot strela z jasnega je udarila novica, da naj bi se razšla Goran Klemenčič in njegova žena Nina Zidar Klemenčič. Ali informacije naših virov držijo, smo preverili v ministrovem kabinetu, a odgovorov še nismo prejeli.

Vplivna odvetnica pa je medtem sporočila: »Z možem sva poročena že 16 let. Imava dve krasni hčerki in čudovito družino, na katero sva oba zelo ponosna. Mirno vam lahko z največjo gotovostjo zatrdim, da so vaše informacije popolnoma neresnične.«