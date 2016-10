Nina Pušlar obvlada španščino

Nina je pred nekaj dnevi spet odprla knjige in se že pridno posveča domačim nalogam. Foto: Sašo Radej

Nina Pušlar je ena tistih slovenskih glasbenic, ki nikoli ne počivajo. Svojo glasbeno kariero pridno gradi že leta, ob tem pa z velikim veseljem in radovednostjo širi svoja obzorja. Simpatična glasbenica se namreč že nekaj let aktivno uči španskega jezika, ki ji je zelo pri srcu. »Španščina je zame najlepši svetovni jezik,« je navdušena Nina, ki je prej špansko precej razumela, a je znala pred obiskom tečaja bolj malo povedati. Zdaj španščino dobro obvlada, celo zapoje v jeziku, ki ga govori polovica sveta. Izvedeli smo tudi, da je Nina pridna učenka in da vestno dela domače naloge.

