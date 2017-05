Nina Osenar razkrila ceno vozička za svojega Marlona

Zapisali smo že, da je nekdanja manekenka in voditeljica Nina Osenar postala mamica tik pred svojim rojstnim dnem. Prvorojenca Marlona je povila partnerju Dejanu Kontrecu, nekdanjemu hokejistu in bivšemu možu Pike Božič.

Da bo Nina svojemu otročičku privoščila le najboljše, pa da vedeti tudi njen zapis na facebooku. »Pa sem izbrala voziček za mojega otročka, šoping se je končal zelo hitro. Ko sem raziskala, kakšne ocene imajo različni modeli raznih znamk, sem bila povsem razočarana, če ne celo osupla nad tem, iz kakšnih materialov so vozički. Nevarne snovi so našli vsepovsod, celo prekoračene količine kemikalij, ki so zdravju izjemno škodljive!« je zapisala seksi črnolaska, potem ko je našla voziček znamke Anex. »Ležišče košare za novorojenčka iz kokosa in organskega bombaža je nežno, mehko in prijetno, poleg tega pa se ogrodje vozička preprosto zloži in je zelo lahko,« pa je zapisala po nakupu.

Ta voziček stane, tako je mogoče izvedeti na spletu, 549 evrov, Nina pa že komaj čaka, da bo sinčka vozila na dolge poletne sprehode.