Nina Osenar: po otroku spet kariera

Nina Osenar ima zelo močno karto, kot pravimo astrologi. Po ascendentu je kraljevska levinja, ki stoji pod žarometi in se jasno zaveda svoje vrednosti. Vladar, Sonce, je v 10. hiši kariere, skupaj z Merkurjem, Marsom in Kironom. To pomeni, da ji je namenjena medijska vloga, povezana s komunikacijo, nastopanjem … Zelo odločna in borbena zna biti, kadar si je treba kaj izboriti ali se celo braniti, saj Kiron nakazuje neko njeno rano na poslovnem področju in v partnerstvu. Lahko so ji tako zasebni kot poslovni partnerji že večkrat zabodli nož v hrbet, a se je vedno odzvala kot bojevnica, ki se ne preda. Sonce je tudi vrh joda, kar pomeni, da se ji poslovno in zasebno življenje večkrat obrneta na glavo, kot bi vmes posegla usoda, tako v smislu rušenja kot novih priložnosti. Konjunkcija Lune in Venere ji prinaša lepoto in ženstvenost, v 11. hiši javne priljubljenosti, s severnim karmičnim vozlom – to je del njenega poslanstva.



Čakata jo dve izredno pomembni leti, zasebno in poslovno. Pr. Luna bo zamenjala znamenje, gre v tehtnico, ki govori o odnosih, po dispoziciji pa v konjunkcijo z Luno, kar nakazuje, da bo naslednji dve leti nežnejša, bolj umirjena, materinska, harmonična. Pr. Sonce je naslednji dve leti večkrat spodbujeno. Tako njej (Sonce je njen vladar) kot partnerju prinaša veliko preobrazbo in posledično veliko notranjo moč, v 2018. stabilnost. Hkrati se na osi ascendent-descendent oziroma jaz-partner v naslednjih letih dovršijo mrki, kar pomeni, da se bo, tudi na račun starševstva, odnos poglobil, spremenil, oba bosta zavzela novi vlogi, kar bo na novo opredelilo tudi njun odnos. Tr. Jupiter gre jeseni v hišo doma, družine, kar bo eno leto glavna tema, prinašal bo srečo in veselje. Hkrati je Saturn v 5. hiši otrok, kjer bo še vse do 2019. Saturn je planet odgovornosti, pravil, karme. To pomeni, da bo Nina zelo odgovorna mama, postavila bo jasna pravila, materinstva ne bo jemala zlahka, včasih ji bo tudi naporno, ker si bo naložila preveč nalog in bremen. Popazi naj, da se občasno razbremeni, si vzame čas zase, počiva, vsaj začasno preda odgovornost in si napolni baterije. Ker so aspekti pr. Lune dve leti na splošno odlični, jo pod črto čakata dve res čudoviti leti, zato velja zgornje opozorilo bolj kot nasvet.



Zanimivo je, da se neka manjša poslovna priložnost lahko pojavi že pomladi, sicer pa se ji vrata kariere na široko odpirajo v 2018., ko jo podpira kar nekaj ugodnih progresij. Vrnila se bo v velikem slogu! Pod črto jo torej čakata dve prelomni leti, polni velikih osebnostnih in partnerskih sprememb, ki pa se jih ni treba bati. Vse se ji bo zložilo v čudovito zgodbo, ki ji je bila namenjena. Četudi bo šla skozi korenito osebnostno preobrazbo, sta pred njo dve zelo spodbudni, dobri leti. V 2018. pa se bo z novo močjo uspešno lotila novih poslovnih projektov.

