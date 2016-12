Nina Osenar: noseča je bila, ko se nam je izpovedala

Ob pogledu na zaobljeni trebušček Nine Osenar na razglasitvi športnika leta smo takoj ugotovili, da je voditeljica v sladkem pričakovanju. Sijoča in polna energije je na dogodek spremljala svojega najdražjega, nekdanjega hokejista Dejana Kontreca. V sredini oktobra nam je Nina, ko je bila že noseča, zaupala, da premišljuje tudi o tem, da bi postala mama, a je bilo takrat očitno še prezgodaj, da bi veselo novico javno razglasila. »Ne ukvarjam se s tem, kdaj je čas in kdaj ne, vsekakor pa je Dejan partner, s katerim si želim imeti otroke. Ko se bo zgodilo, se pač bo, nočem pritiska. Če nama bo namenjeno, se bo že zgodilo,« nam je Nina, ki bo rodila spomladi oziroma maja, povedala takrat, in očitno so se njene želje, da bi z Dejanom postala oče in mama, uresničile prej, kot je pričakovala.

