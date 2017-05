Nina Osenar: Neskončno sem hvaležna in ponižna

Nina Osenar je postala mamica, in to le tri dni pred svojim rojstnim dnem. V četrtek, 11. maja, ob 22.29, se je rodil Marlon. Pol metra velik in skoraj tri kilograme težak deček jo je raznežil kot še nihče poprej. Zaupala nam je, da je bil to najlepši dan v njenem življenju, porod pa je trajal pet ur. »Ljubim ga. Ljubim Dejana in ljubim sebe. Neskončno sem hvaležna, ponižna in izpolnjena,« so bile prve besede po tem, ko je porod opravila povsem alternativno. »Rodila sem na porodni pručki, vse skupaj je bilo dokaj intenzivno, hitro. Lahko rečem, da sem bila v neki drugi dimenziji,« še oriše večer, ko je postala mamica. Vsem trem želimo le najlepše in se že veselimo prvih družinskih fotografij.

