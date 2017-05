Filip Kržišnik je polovica izjemno priljubljenega akrobatskega dvojca F&B Acrobatics, ki jemlje dih s svojimi vragolijami. Od mladih nog je rad preizkušal svoje meje in s tem staršem povzročil nemalo preglavic, buške in udarci pa so bile del njegovega vsakdana. »Nič se ni spremenilo, le las ni več. Petindvajset let nasmeha do ušes, adrenalin na 110 odstotkov. Bolj ko odraščam, vedno bolj si želim še dlje in še više, več ekstremizma in norenja,« pravi Filip, ki še danes rad obuja spomine na otroštvo in čase, ko je kot deček najraje delal stojo na glavi. Danes lahko Filip s ponosom pove, da premika meje zmožnosti človeškega telesa, njegove kaskaderske sposobnosti pa marsikomu vzamejo sapo. »Če ni na glavo, ni zabavno!« se mu ob vseh spominih smeji še danes.





