Nezgoda Tine Gorenjak

Kako zelo zabavno zna biti na snemanjih in ko kamere ugasnejo, še predobro vedo igralci humoristične serije Dragi sosedje, v kateri spremljamo komične zaplete, ki jih zakuhajo stanovalci večstanovanjske stavbe v značilni slovenski soseski. Smeh je pol zdravja, pravijo, in tega se vsi dobro zavedajo, zato se nemalokrat zgodi, da kdo poskrbi za manjši incident, zaradi katerega se vsi držijo za trebuhe. Tokrat je za izdatno mero smeha poskrbela Tina Gorenjak, ki v seriji igra seksi mamo Suzano, sproščeno in nekoliko neredoljubno lepotico. Tina je namreč med pripravo vitaminskega napitka pozabila, da ne sme odpirati mešalnika. Posledice so bile neprijetne, saj ji je mešanica brizgnila v obraz, ekipa pa se je vsemu skupaj pošteno nasmejala, še posebej Marko Miladinović - Mile. »Ne snemaj pokrova med delovanjem naprave,« je Mile ob tem poučil kolegico.

Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.