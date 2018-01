Neverjetno: tako je zrasel najmlajši Cavazza

Boris in Aleksander, navihana oče in sin. Foto: Facebook

Oriana Girotto je zabavna in nadvse razumevajoča mamica dveh fantov – Edvarda, ki bo letos poleti dopolnil dve leti, in najstnika Aleksandra, ki je pred dnevi praznoval rojstni dan. Družina ta posebni dan obeležuje na silvestrovo, ki zadnjih 15 let za Oriano ne pomeni le prehoda v novo leto, temveč se takrat vsakič znova spominja dne, ko je prvič postala mamica.

Jabolko ne pade daleč od drevesa.

Mali Aleksander je danes visokorasli mladenič, mladi umetnik, ki je za svoja leta zelo zrel, na kar sta ponosna tako mamica Oriana kot oče Boris Cavazza, ki je s sinom nazdravil na njegovih 15 let. Ob tem je nastala prikupna fotografija, ki dokazuje, da se igralec in njegov najmlajši sin odlično razumeta.

