Nevarni in krvavi Survivor: tekmovalci padali kot za stavo

Borba za preživetje na rajskih Filipinih je iz tedna v teden bolj napeta. Medtem ko je pogled na turkizno čisto morje sanjski, je bila izkušnja za dvajseterico Slovencev vse prej kot to. Najbolj ekstremen šov pri nas je namreč na prvi pogled videti precej bolj nedolžen, kot je v resnici. Štajerec Alen je že prvi dan izgubil zavest zaradi udarca v vodi in dehidracije, prav tako Brina, 31-letna tekačica, ki je že ob prihodu na otok tehtala precej manj kot ostala dekleta. Brino so oskrbeli v bolnišnici, od koder se je na otok vrnila že prihodnji dan. V produkcijski hiši Videostroj, pod okriljem katere je bila posneta slovenska različica Survivorja, so nam zaupali, da Brina, čeprav so morali zanjo poskrbeti zdravniki, ni dobila hrane ali posebne oskrbe, temveč zgolj infuzijo, nato pa se je morala vrniti k sotekmovalcem. Dvaindvajsetletna Ines Vidmar in 37-letna Teja Kralj, ki se je za glavno nagrado pred leti že potegovala v srbski različici Survivorja, sta po prihodu v Slovenijo doživeli šok. V ranah na stopalih so jima zdravniki odkrili ličinke in jajčeca. Zaradi hude okužbe je bil potreben kirurški poseg, dekleti pa sta si opomogli tako od hudih bolečin kot tudi od šoka ob pogledu na živa bitja v ranah. »Največjih težav tekmovalcem letos niso predstavljali komarji, temveč vlaga, zaradi katere je bila nevarnost okužb toliko večja. Zdravniki so morali vsak dan nadzirati njihove rane, da ni prišlo do česa hujšega,« pojasnjujejo v produkcijski hiši. Skoraj ni tekmovalca, ki v prvem slovenskem Survivorju ne bi bil poškodovan. Luka Pašič se je poškodoval med bojem, prav tako dolgolasi Sandi Sinanović, ki je doživel kolaps, pozneje pa so ga mučile hude vrtoglavice. Ustvarjalci oddaje so nam še zaupali, da so zdravniki morali posredovati tudi pri Teji, ki se je začela dušiti zaradi reakcije na hrano.

