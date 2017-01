Neustrašna Failila Pašić Bišić: »Hidžab mi daje svobodo in moč«

»Zakaj bi bila sraka, če sem labod,« je le ena njenih izjav, ki so me navdušile. Prosila sem jo, naj mi jo pojasni. »Ko dosežeš absolutno zavedanje bistva svojega delovanja in ko temeljito očistiš svoj osebni prostor, zelo pazljivo izberi, s kom boš spil tretjo skodelico čaja, ki pomeni pripadnost in zvestobo. V sebi moramo prebuditi najboljše in pustiti sled. Danes taka sled zahteva pogum, ponos, dostojanstvo, kar pa smo že zdavnaj zanemarili. En pogled na laboda lahko vzbudi občutek po vsem tem.« Faila se je rodila na Jesenicah, v muslimanski družini, priseljeni iz Bosne. S ponosom pove, da je svobodna hči svobodnih staršev. »Vsaka kultura po svoje opredeljuje, kako biti človek. Človek v sebi in okoli sebe.

Z nenehnim ustvarjanjem, vedenjem in delovanjem,« pravi. Hidžab, krono, kot mu pravi, si je nadela pred štirinajstimi leti, v zgodnjih dvajsetih. »Takrat sem s sabo podpisala prav posebno pogodbo, katere vsi členi so bili namenjeni vzpostavljanju harmonije med dušo in telesom.« Ob tem doda, da ima hidžab zelo močno simboliko, muslimankam daje identiteto, jih osvobaja zahodnokulturnega imperializma in prevlade. »Hidžab pomeni svobodo. Sebe čutiš kot unikatno bitje, si enkraten in neponovljiv. Izraža moč, pogum in osebnost. Muslimanki, ki se ne boji barv in vzorcev, lahko življenje na zahodu zelo olajša. Moj slog, ki je zelo eleganten, a še vedno skromen in ga nenehno negujem in preoblikujem v nekaj očem prijetnega, je korak k razumevanju islama kot civilizacije, ki je močno vplivala na razvoj zahodne civilizacije.« Hidžab ni omejitev, poudarja. »Če pa ga kdo tako razume in sprejema, nobena omejitev ni tako velika, da se je ne bi dalo prilagoditi s kančkom ustvarjalnosti.« Združevanje modnih smernic s pravili islamskega oblačenja je za vsako muslimanko pravi izziv, tudi zanjo.

