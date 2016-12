Neuničljivi slavček

O slovenskem slavčku Damjanu Murku je bilo rečenega in napisanega že veliko in marsikaj. A je, kot kaže, zares neuničljiv. Ko se najde kdo, ki pomisli oziroma bolje rečeno upa, da se njegovim domislicam izteka čas, se izkaže, da gre za vse prej kot to. Slavček ima namreč tudi še po večletni prisotnosti na estradi in v medijih v rokavu še nič koliko idej. Večini se sicer zdijo ena hujša od druge, a Murku gre tudi to na roko in zna vse obrniti v svoj prid.



Zadnja domislica, ki je pravkar ugledala luč sveta, je še kako vroča. Nič kaj sramežljivi Murko je namreč na trg poslal svoje koledarje, na katerih je v seksi pozah in oblačilih spet poskrbel za obilo zgražanja. A prav to mu bo med drugim pomagalo, da bodo šli za med.



»Ne vem, kdo jih kupi več, moški ali ženske, in pravzaprav mi je vseeno. Verjamem in prepričan sem namreč, da bodo v celoti pošli, tako kot so v prejšnjih letih, in da bo potreben ponatis. Ljudje jih imajo očitno prav radi,« pravi. Z letošnjimi je po prvih odzivih kupcev šel še korak dlje z idejami in drznostjo. »Pravzaprav do tega nimam nobenih zadržkov. Na snemanju sem se zabaval, čeprav smo delali resno in tudi naporno. Pokazal in naredil sem natanko tisto, kar sem si zamislil in kot sem sam želel. Sam o svojem delu niti najmanj ne dvomim,« doda.



Kaj pa pravi na tiste, ki se posmehujejo njegovemu početju ali se nad njim zgražajo in pravijo celo, da je vulgaren? »Naj se. Konec koncev je vse reklama, samo da se govori. Na koncu bom jaz tisti, ki se bo najbolj zadovoljno smejal,« odgovarja.