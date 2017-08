Nesreča med snemanjem nove slovenske serije

Protagonista serije Lara Komar in Tadej Pišek, ki igrata Ireno in Roka. Foto: Pro Plus

Na male zaslone prihaja težko pričakovana slovenska nadaljevanka Reka ljubezni. Pop TV jo bo prvič predvajal 4. septembra ob 20. uri. Gre za ljubezensko zgodbo, polno takih in drugačnih zapletov, izvedeli pa smo, da je bilo teh precej tudi med snemanjem.



Stopile so se luči

Ustvarjalci so namreč med snemanjem požara gasilski avto parkirali tako blizu ognja, da so se stopile luči. Najbrž ni treba poudarjati, da gasilci niso bili najbolj zadovoljni.

Seveda je bilo pred kamerami in za njimi kar nekaj zabavnih trenutkov. No, kakor za koga. Marijana Brecelj je namreč po napornem snemanju filmskega pretepa doma sedla na ograjo pri hiši. A je spregledala vejo vrtnice, ki se je vzpenjala po njej, in bolečina je naenkrat dobila novo dimenzijo. In lokacijo.



Največ smeha pa je izzval Larin spodrsljaj. Namesto da bi rekla, da luna vpliva na ljudi, se je zmotila in dejala, da lula vpliva na ljudi.